Skandal z Trzaskowskim. Tusk: To było słabe

- Dobrze, że przeprosił. (...) Zrobił to i wydaje mi się, że to jest jedna sensowna reakcja. Każdemu zdarza się powiedzieć coś nieprzemyślanego, ale nie każdy przeprasza. Myślę, że wszyscy - i słusznie - poczuli się urażeni, dotknięci tym nieszczęsnym sformułowaniem, które mi by tak łatwo nie przeszło przez usta, jak pani... - zwrócił się do dziennikarki Tusk. - Wiele osób to komentuje, ale przeprosiny to jest wystarczająca reakcja. To było słabe, nieszczęśliwe - podkreślił były premier.