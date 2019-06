Dulkiewicz leci spotkać się z premierem Morawieckim "na kawę"

O 13. 30 w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbędzie się spotkanie premiera z prezydent Gdańska. Mateusz Morawiecki zaprosił ją po incydencie w Gdańsku. Aleksandra Dulkiewicz jest już w drodze.

Do zaproszenia Dulkiewicz doszło po incydencie w Gdańsku. Dzień przed obchodami 4 czerwca w Gdańsku doszło do zgrzytu na linii premier - prezydent Gdańska. Morawiecki przyjechał tam, by wziąć udział w konferencji naukowej z okazji 40. rocznicy Pierwszej Pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny. Wyszła do niego Aleksandra Dulkiewicz i chciała zaprosić do rozmów przy okrągłym stole.