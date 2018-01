Duda wrogiem publicznym prawicy. Hejt za Macierewicza spływa szerokim strumieniem

Paweł Piekarczyk, bard prawicy zwróci Andrzejowi Dudzie Krzyż Kawalerski Polonia Restituta. Tak protestuje przeciw dymisji Antoniego Macierewicza ze stanowiska szefa MON i nie oszczędza prezydenta.

– Teraz już wiem, że order dostałem z rąk, które są niegodne. A zatem go zwracam. I będę namawiać do tego samego wszystkich odznaczonych przez prezydenta Dudę – ogłosił Piekarczyk. To jego reakcja na to, co stało się z Antonim Macierewiczem. Bard, który dostał odznaczenie za niestrudzone upamiętnianie Żołnierzy Wyklętych, nie może go się nachwalić.