"Rosja ponownie zaatakuje". Duda ostrzega przed popełnieniem błędu

Marcin Fijołek pytał prezydenta również o to, jak wygląda współpraca z rządem. - Jest współpraca. Razem z rządem realizuję sprawy dla ludzi, to jest najważniejsze. Teraz priorytetem jest pomoc ludziom dotkniętym powodzią. To jest sprawa absolutnie fundamentalna - zapewnił Andrzej Duda. Podkreślił też, że robi wszystko, co w jego mocy, aby pomóc powodzianom.