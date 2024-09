Drżą o jeden most. "Musimy być gotowi na szybką pomoc"

Tusk odwiedził Głuchołazy, gdzie zagrożenie powodziowe jest największe

Po konferencji prasowej premier udał się do Głuchołaz, gdzie zagrożenie powodziowe jest obecnie największe. Przypomniał o dwóch mostach: prowizorycznym oraz w budowie. - Jak tutaj dojeżdżałem do Nysy, to woda dotykała już pierwszego mostu i dochodziło już do spiętrzenia wody - relacjonował.