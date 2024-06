Drukował pieniądze, bo stracił pracę. Usłyszał 442 zarzuty

Prokurator dodał, że śledczy z Świdnicy pokazali fałszywe banknoty pracownikom NBP, aby mogli oni określić, czy były przypadki ujawnienia takich samych fałszywek w innych częściach kraju. - Sukcesywnie ujawniano w kraju kolejne takie banknoty i dzięki temu dotarliśmy do prokuratur, w których prowadzono postępowania w tych sprawach. Pościągaliśmy je do naszej prokuratury i w sumie w ciągu dwóch lat dołączyliśmy do naszego śledztwa 225 spraw, które oceniliśmy, jako mające związek z naszym podejrzanym – powiedział prok. Rusin.