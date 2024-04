Druga tura wyborów samorządowych. Cisza wyborcza. Czas trwania, zasady

Na wyższe kary narażają się jednak podmioty, które w czasie ciszy wyborczej opublikują wyniki sondaży wyborczych. Jak informuje art. 500. Kodeksu wyborczego, "kto, w związku z wyborami w okresie od zakończenia kampanii wyborczej aż do zakończenia głosowania, podaje do publicznej wiadomości wyniki przedwyborczych badań (sondaży) opinii publicznej dotyczących przewidywanych zachowań wyborczych lub przewidywanych wyników wyborów, lub wyniki sondaży wyborczych przeprowadzanych w dniu głosowania - podlega grzywnie od 500 000 do 1 000 000 złotych".