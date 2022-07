Drożyzna w Polsce. Więcej zapłacimy także za leki

Wysoka inflacja w Polsce. Ceny w górę

Na drożyznę w Polsce wpływ ma m.in. wysoka inflacja. Ta w czerwcu 2022 roku wyniosła 15,6 proc. To najwyższy odczyt od marca 1997 r., czyli od ponad 25 lat. W maju inflacja wyniosła 13,9 proc. rok do roku. Oznacza to wzrost o 1,7 proc.