Bielsko-Biała. Droga za 150 milionów jeszcze nie jest ukończona, a już zajął się nią wandal

- Nie ma chyba nic bardziej irytującego, niż niszczenie cudzej własności. Boli to tym bardziej, że mamy do czynienia z niszczeniem naszej wspólnej własności, a dokładnie zupełnie nowych, jeszcze nie oddanych do użytku, elementów drogowych wzdłuż rozbudowywanej ul. Cieszyńskiej - zwraca uwagę Miejski Zarząd Dróg.