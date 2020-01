Drezdenek. Tragiczny wypadek. TIR potrącił rowerzystę, kierowca z zarzutami

Drezdenek. Kierowca TIR-a usłyszał zarzuty po tym, jak potrącił 68-letniego rowerzystę. Po wypadku kierowca odjechał z miejsca zdarzenia.

Do tragedii doszło 8 stycznia w Drezdenku. Policjanci otrzymali informację, że na jednej z ulic leży mężczyzna. Mimo szybkiej reakcji służb stwierdzono zgon 68-letniego mężczyzny.

Do akcji przystąpili policjanci z pionu Dochodzeniowo-Śledczego, Ruchu Drogowego, prokurator i strażacy. "Żmudna praca śledczych i fakt, że do policjantów zgłaszali się świadkowie, przyczyniła się do wstępnych ustaleń, z których wynikało, że rowerzysta został potrącony przez samochód ciężarowy, a jego kierowca odjechał z miejsca zdarzenia" - informuje policja.