Drawsko Pomorskie: horror dwóch chłopców. Rodzice skazani

Matka i jej partner znęcali się nad dwoma małymi chłopcami. Dzieci były brutalnie bite. Nie tylko pięściami, ale też przedmiotami. Dochodziło nawet do łamania im kości i oblewania wrzątkiem. W końcu zapadł wyrok w sprawie. Katarzyna W. i Marek K. zostali skazani za usiłowanie zabójstwa.

Dzieci przeżyły piekło. Matka i jej konkubent mieli się nad nimi znęcać od stycznia do marca 2016 roku w hostelu prowadzonym przez Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Drawsku Pomorskim. Wówczas chłopcy mieli wówczas siedem i dziewięć lat i wraz z matką byli objęci nadzorem kuratora sądowego, opieką psychologiczną i pedagogiczną.

Kiedy młodszy z chłopców trafił do szpitala w krytycznym stanie, lekarze powiadomili policję. Okazało się, że dzieci były brutalnie bite pięściami, pasem i różnymi przedmiotami, kopani, rzucani o meble i o ściany. Dochodziło do łamania im kości, oblewania wrzątkiem. To wciąż nie wszystko.