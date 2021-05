Dramatyczny wypadek na prostej drodze. Nie żyje 25-latek, autem jechało kilka osób

W wyniku wypadku śmierć poniósł 25-letni pasażer, inny natomiast znajduje się w ciężkim stanie. Helikopter LPR zabrał go do szpitala w Olsztynie. Pozostałe trzy ranne osoby przetransportowano karetkami do szpitali w Działdowie i Iławie. Samochodem kierowała kobieta, która - jak przekazała policja - była trzeźwa.