Dramatyczny spadek popularności księcia Harry'ego

Co ciekawe, popularność księcia Harry'ego i Meghan Markle maleje po obu stronach Atlantyku. Para, która wcześniej była bardzo popularna w Stanach Zjednoczonych, notuje spadki w sondażach. Wskaźnik przychylności księcia spadł z poziomu +38 do -7, z kolei w przypadku jego amerykańskiej małżonki z poziomu +23,5 do -13.