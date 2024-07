Fatalny papieros? Dramatyczna akcja ratunkowa pod Poznaniem

- Poszkodowany to mężczyzna w wieku 65 lat. Ma poparzone sześćdziesiąt procent ciała. Został przetransportowany karetką do szpitala w Puszczykowie - powiedział w rozmowie z lokalnym portalem asp. sztab. Dariusz Rogasik z zespołu prasowego Komendy Powiatowej PSP w Śremie. - Na ten moment nie wiadomo jak doszło do poparzenia - dodał.