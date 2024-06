Dramatyczne relacje o migrantach. Co się dzieje w innych krajach?

Na początku 2021 podano do wiadomości, że poza zarządem Frontexu dochodzenie przeciwko pracownikom agencji prowadzi również OLAF, czyli unijny urząd do zwalczania korupcji. Przedmiotem postępowania były nie tylko same wykroczenia, lecz również ich tuszowanie. Między innymi z powodu tych zarzutów w kwietniu 2022 roku podał się do dymisji ówczesny dyrektor Frontexu Fabrice Leggeri.