Dramatyczna sytuacja. Trzy gwałty w szpitalu? 1 lekarz na 350 pacjentów

Sytuacja w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku jest tak trudna, że placówka wstrzymała przyjmowanie nieletnich pacjentów. W ciągu kilku tygodni miało tam dojść do trzech gwałtów na 13-latach i 15-latce. Jak ustaliliśmy na nocnym dyżurze jest tam zaledwie jeden lekarz na 350 pacjentów.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

W tym szpitalu psychiatrycznym miało dojść do trzech gwałtów (East News, Fot: Karol Makurat)

O szpitalu zrobiło się głośno, gdy na jaw wyszło, że na początku czerwca dorosły pacjent miał zgwałcić przebywająca na oddziale 15-latkę. Prokuratura przedstawiła mu już zarzuty w tej sprawie. We wtorek Polsat News poinformował, że śledczy zajmują się kolejnymi dwoma zawiadomienia o gwałtach na dwóch 13-letnich pacjentkach. One także przebywał na oddziale dla dorosłych.

- Nie wiem, czy doszło do gwałtu. Na pewno były jakieś zachowania seksualne. Szpital od razu poinformował o tym prokuraturę. Trwa kontrola w naszej placówce. Obecnie na oddziałach dla dorosłych nie ma ani jednego pacjenta nieletniego. Pacjenci zostali wypisani ze szpitala bądź przeniesieni na oddział dziecięco młodzieżowy – mówi Wirtualnej Polsce dyrektor szpitala Leszek Trojanowski.

Szpital wstrzymał przyjmowanie nieletnich pacjentów, ponieważ oddział dziecięco-młodzieżowy jest przepełniony. Ma 35 miejsc, a przebywa tam 40 osób. Wcześniej, takie osoby trafiały do sal z dorosłymi. - To NFZ wydał decyzję, by osoby nieletnie umieszczać na oddziałach dla dorosłych, gdy brakuje miejsc – mówi dyrektor.

Na jego mocy z dorosłymi na oddziałach leżały dwie 13-latki i 15-latka, których rodzice zgłosili w prokuraturze gwałty. Mieli ich dokonać dorośli pacjenci. Do zdarzeń miało dojść w nocy. Jak potwierdził dyrektor szpitala, w całym szpitalu na 349 pacjentów jest wówczas zaledwie jeden lekarz. Drugi dyżuruje na izbie przyjęć. W placówce pracuje 20 medyków. Większość z nich z powodu dramatycznej sytuacji chce złożyć wypowiedzenia.

Sprawca gwałtów na 13-letnich pacjentkach miał być 37-letni mężczyzna, który przebywał na tym samym oddziale. Usłyszał zarzuty doprowadzenia do innych czynności seksualnych na małoletnich poniżej 15. roku życia, doprowadzenie do innych czynności seksualnych na małoletniej poniżej 15. roku życia z użyciem przemocy oraz naruszenie nietykalności małoletnich. Grozi za to do 15 lat więzienia.

Pacjent został aresztowany na trzy miesiące. Został przetransportowany do Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim. – Zostanie tam poddany badaniom psychiatrycznym. Biegli muszę orzec, czy w chwili popełniania czynu był poczytalny – mówi Wirtualnej Polsce prok. Mariusz Duszyński z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Na takie same badania czeka 26-letni pacjent, który ma odpowiadać za gwałt na 15-letniej pacjentce. On także został aresztowany na trzy miesiące. Karę będzie odbywał na oddziale psychiatrycznym. Grozi mu do 12 lat więzienia

Masz newsa, zdjęcie lub film? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl