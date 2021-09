Dramatyczna sytuacja na granicy. Imigranci wyciągnięci z bagien

Z relacji kobiety wynika, że akcja miała miejsce poza strefą objętą stanem wyjątkowym. Trzy osoby w wieku od 18 do 22 lat nie mogło się wydostać z terenów bagiennych. To dwie dziewczyny i chłopak. Jedna z tych osób była przytomna. Podleśna miała ją spytać, czy chce azylu politycznego. - Odpowiedziała, że tak. Policja to próbowała zagłuszyć - opowiada aktywistka.