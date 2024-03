Dramat w Widzinie. Przypalali dzieci papierosami, dawali im alkohol na sen

- W chwili, gdy były zabierane, nie znały alternatywy. Uważały, że jak mama daje wódkę na dobranoc, pigwówkę, wiśniówkę, to się świetnie po tym śpi - cytując najstarszą dziewczynkę z rodzeństwa. To sytuacja, do której dzieci przywykły. W rodzinie zastępczej poznały inny sposób funkcjonowania. Nie chciały wrócić do domu - mówiła prokurator.