Dramat w USA. Nie zdążyła się zaszczepić przed ślubem, zmarła na COVID

Według amerykańskiego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa zakażenie koronawirusem stwierdzono dotychczas u ponad 235 mln ludzi na świecie, a ponad 4,8 mln zainfekowanych zmarło. Wykonano ponad 6,31 mld szczepień przeciw COVID-19. Do tej pory w USA ok. 65 proc. populacji zaszczepiło się co najmniej jedną dawką.