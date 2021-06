Wypadek autokaru w Łódzkiem. Są ofiary

W wyniku silnego uderzenia kierowca autokaru został zakleszczony w pojeździe. Do wyciągnięcia 67-latka potrzebny był specjalny sprzęt hydrauliczny. Gdy udało się go wydostać z pojazdu, lekarze przystąpili do reanimacji. Na miejsce wezwano także śmigłowiec LPR. Niestety, mężczyzny nie udało się uratować.