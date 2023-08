Dramat trzylatka. Dziecko wpadło do sadzawki

Chłopiec leżał w wodzie na plecach

W przeszukiwaniu okolicznych terenów pomagał rodzinie sąsiad. To właśnie on zauważył, że w sadzawce znajdującej się na terenie jego posesji, na plecach leży chłopiec. Natychmiast wyciągnął go z wody i przystąpił do resuscytacji. Na szczęście pierwsza pomoc przyniosła efekty i trzylatek zaczął ponownie oddychać. Przejęli go ratownicy i przy pomocy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przetransportowano go do szpitala.