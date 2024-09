Dramat na Dolnym Śląsku. Nie żyje policjant

Prokuratura wszczęła śledztwo

- Prokuratura Rejonowa w Lubinie wszczęła śledztwo w sprawie czynu, który mógł polegać na doprowadzeniu do samobójstwa pokrzywdzonego na skutek namowy. Dotyczy to samobójczego pozbawienia życia jednego z policjantów Komendy Powiatowej Policji w Lubinie. To policjant wydziału ruchu drogowego. Prokurator był na miejscu zdarzenia i wszczął śledztwo. Przeprowadzona została sekcja zwłok. Postępowanie trwa - poinformowała serwis pulslegnicy.pl Liliana Łukasiewicz, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Legnicy.