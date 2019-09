Dożynki prezydenckie w Spale. Andrzej Duda: Bóg zapłać polskim rolnikom

- Zapewniacie to, co najważniejsze: bezpieczeństwo żywnościowe. Dziękuję - mówił w Spale Andrzej Duda. Prezydent i Pierwsza Dama wzięli udział w dożynkach w Spale. Dzień wcześniej Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda uczestniczyli w Święcie Kwiatów w Skierniewicach.



- 500+ doprowadził do likwidacji ubóstwa, to duży zastrzyk także dla polskiej wsi. Większy nawet niż unijne dopłaty - mówił w Spale Andrzej Duda. Prezydent podkreślił, że duża część korzystających z rządowych programów to mieszkańcy wsi i rolnicy.