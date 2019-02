Dowódca oskarżony o mobbing odszedł na emeryturę. Proces trwa

Przed sądem toczą się 3 sprawy związane z Adamem B., byłym dowódcą dęblińskiego batalionu. Dwie dotyczą mobbingu, jedna nieuprawnionego korzystania ze służbowego samochodu. Ale wojskowy doczeka ich finału już na emeryturze.

Oznacza to, że ppłk. Adam B., w związku z którym toczą się 3 postępowania, będzie musiał odpowiadać za ewentualne niekorzystne dla siebie wyroki z własnej kieszeni. A te już zapadały - Pracodawca musiał wypłacić mi odszkodowanie za nieprawne zwolnienie w wysokości ok. 95 tys. złotych. Ponadto pokrył koszta procesowe, ok. 6 tys. zł - powiedziała Dorota Krypska, która pracuje jako kadrowa batalionu.