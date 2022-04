Dowódca legionu cudzoziemskiego w Ukrainie: Rosjanie są dla nas jak dzieci

- Nasz oddział to wprawieni w boju mężczyźni ze średnią wieku ok. 30 lat. Nasi przeciwnicy to 50-kilogramowe dzieciaki, które nie wiedzą, jak trzymać broń, nie wiedzą, czym walczyć - stwierdził "Doradca" w rozmowie z agencją Associated Press. - Jedynego godnego przeciwnika spotkałem w Irpieniu pod Kijowem - powiedział.