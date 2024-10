Dowód na desperację Rosjan. Londyn pewny

Już w piątek południowokoreańska agencja wywiadowcza ogłosiła, że na początku października Korea Północna wysłała 1500 żołnierzy sił specjalnych do Rosji, by wsparli jej operacje wojenne. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski dodał, że ukraiński wywiad posiada informacje, z których wynika, że 10 tys. północnokoreańskich żołnierzy jest w stanie gotowości do dołączenia do rosyjskich sił inwazyjnych.