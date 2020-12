Dover. Polscy medycy wracają do kraju. Do Wlk. Brytanii udają się wojskowi medycy

37 medyków, którzy od czwartku wieczorem robili testy kierowcom w Dover, wraca do kraju. Do Wlk. Brytanii udaje się za to 60 wojskowych medyków. Będą oni przeprowadzać testy na obecność koronawirusa polskim kierowcom ciężarówek, którzy utknęli na granicy, czekając na możliwość wjazdu do Francji.

Dover. Żołnierze wiozą kierowcom środki ochrony osobistej Źródło: PAP