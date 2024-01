"Doszło do zaniedbania". Ewa Potocka zmarła po dobie poszukiwań

Jak podaje Radio Kraków, Ewa Potok zakończyła pracę na placu targowym przy ulicy Bieńczyckiej i planowała powrót do swojego mieszkania przy ulicy Darwina. Niestety, nie dotarła do domu, co zaniepokoiło jej męża. Okazało się, że po opuszczeniu autobusu złamała nogę, leży w zaspie śniegu i nie jest w stanie poruszać się samodzielnie. Ciało kobiety odnaleziono prawie dobę od zgłoszenia o jej zaginięciu.