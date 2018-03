Dostali wezwanie o pożarze. Pomylili miejscowości

Strażacy z Tarnowa dostali zgłoszenie o płonącym domu w Ciężkowicach. Podczas podróży okazało się, że sprawa nie dotyczy miejscowości pod Tarnowem, a osiedla w Jaworznie na Śląsku o tej samej nazwie.

Według zgłoszenia doszło do pożaru ściany domu w Ciężkowicach. Na miejsce wydarzenia zostały wysłane wozy strażackie z okolicznych gmin - informuje gazetakrakowska.pl. W drodze na miejsce okazało się, że doszło do pomyłki.

- To miasto na granicy województw i może dlatego zgłoszenie wpłynęło nie do tego dyspozytora. Szybko zorientowaliśmy się, że alarm był błędny, z powodu rozbieżności ulic. Przekazaliśmy informację do Jaworzna, gdzie bez problemów poradzono sobie z pożarem - powiedział Piotr Latocha, dyżurny PSP w Tarnowie.