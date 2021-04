Dorota Kania za Pawła Fąfarę w Polska Press Grupie

Zarząd podziękował Fąfarze za wykonaną w spółce pracę. "Pawle, dziękujemy Ci za ponad 14 lat pracy w wydawnictwie. W szczególności za wprowadzenie naszych redakcji w świat cyfrowy i multimedialny. To był krok milowy dla całej Grupy. Będziesz zawsze częścią tych zmian, za co Ci gorąco dziękujemy i życzymy wszystkiego dobrego" - czytamy.

Polska Press Grupa w rękach Orlenu

"Przejmujemy wydawnictwo Polska Press. Dzięki transakcji zyskamy dostęp do 17,4 mln użytkowników portali wchodzących w skład Grupy. Pozwoli nam to skutecznie wspierać sprzedaż i rozbudowywać narzędzia big data. To kluczowe zasoby w kontekście planowanego rozwoju sieci detalicznej" pisał wówczas Daniel Obajtek na Twitterze.

Paweł Fąfara o przejęciu Polska Press Grupy przez Orlen

Do przejęcia PPG przez PKN Orlen pod koniec lutego w liście do czytelników odniósł się redaktor naczelny koncernu Paweł Fąfara. Zapewniał wówczas, że zmiana właściciela spółki nie zmieni zasad, którymi kierują się zatrudnieni w niej dziennikarze. "Zapewniam państwa, że tego samego, co w przeszłości, możecie oczekiwać po nas również w przyszłości. Przynajmniej dopóki będziemy mogli kontynuować naszą misję. I to nawet gdyby z jakichkolwiek powodów miała ona potrwać już tylko miesiąc czy choćby jeden dzień. Od zasad, którymi się kierujemy - niezależnego, uczciwego, wolnego dziennikarstwa - nie odstąpimy" - czytamy w liście Fąfary.