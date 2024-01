Doradca prezydenta Ukrainy: Rosja niezdolna do przeprowadzenia ofensywy na dużą skalę

Brytyjski "Financial Times", powołując się na ukraińskich urzędników, podał, że Moskwa może szykować się do ofensywy letniej. W planach Kremla jest zajęcie za kilka miesięcy pozostałych części obwodów donieckiego, ługańskiego, chersońskiego i zaporoskiego. Ich aneksja została przez Władimira Putina ogłoszona we wrześniu 2022 roku. Rosja może podjąć również kolejną próbę zdobycia Charkowa lub nawet Kijowa.