Doprowadził do śmierci swojego dziecka. Będzie ekstradycja

W ramach współpracy międzynarodowej, holenderskie organy ścigania zwróciły się do polskiej policji o namierzenie poszukiwanego mężczyzny, który w 2017 roku doprowadził do śmierci swojego trzymiesięcznego dziecka .

Jak poinformował zespół prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, niderlandzki sąd skazał za to Polaka na sześć lat pozbawienia wolności. Będący dziś po czterdziestce sprawca śmierci własnego dziecka uciekł do Polski, a sąd w Holandii wydał za nim Europejski Nakaz Aresztowania (ENA) i czerwoną notę Interpolu.