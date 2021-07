Donald Tusk zyska dla PO nowych koalicjantów? "Będzie z nimi rozmawiał"

- Byłem blisko Donalda Tuska, gdy 7-8 razy wygrywał z PiS-em, wiem, jak on pracuje. Wiem co robił, żeby wygrywać z PiS-em, jak podchodzi do różnych kwestii, jak je analizuje i jaką ma intuicję polityczną. Nie było czasu rozmawiać o jakichś najnowszych receptach - odpowiedział Siemoniak. Stwierdził także, że Tusk "na pewno ma coś w zanadrzu".