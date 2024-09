Donald Tusk: zwrócimy się do innych państw, które będą dotknięte decyzjami Berlina

Tusk odniósł się do sytuacji i decyzji rządu Niemiec. - Spodziewamy się jutro decyzji Niemiec o zaostrzeniu kontroli na granicy z sąsiadami, w tym z Polską. To de facto zawieszenie strefy Schengen na dużą skalę - zaznaczył premier. - W reakcji na błędy polityki niemieckiej sprzed wielu lat. Tego typu działania są z polskiego punktu widzenia nie do zaakceptowania. To wewnętrzna polityka Niemiec prowadzi do takich kroków, a nie nasza polityka wobec nielegalnej imigracji. Potrzebujemy pełnego wsparcia ze strony Niemiec i Unii Europejskie - dodał.