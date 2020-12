Donald Tusk zaszczepi Jarosława Kaczyńskiego? Jest "deklaracja"

Doniesienia o tym, że Jarosław Kaczyński planuje zaszczepić się na COVID, pojawiają się w mediach od kilku dni. - Według mojej wiedzy pan prezes planuje zaszczepić się, oczywiście w swojej grupie wiekowej. Trochę musimy zaczekać, bo teraz rozpoczynamy szczepienie grupy zero - powiedział w poniedziałek Michał Dworczyk w Radiu TOK FM.

Szczepionka na COVID. Donald Tusk chce zaszczepić Jarosława Kaczyńskiego

Temat szczepionki gorąco komentowany jest także w mediach społecznościowych. "Wspólne szczepienie Donalda Tuska z Jarosławem Kaczyńskim przeciw COVID-19 to byłby Game Changer" - napisał w poniedziałek wieczorem jeden z użytkowników Twittera.

Szczepionka na COVID. Politycy zachęcają do szczepień

O wspólnym zaszczepieniu się poinformowali natomiast w poniedziałek marszałek Senatu Tomasz Grodzki i były szef izby wyższej parlamentu Stanisław Karczewski. Do niecodziennego, łączonego zabiegu dojdzie we wtorek wieczorem.

"Na co dzień dzieli nas wiele, prowadzimy ostry spór polityczny. Ale w obliczu pandemii zdrowie i życie Polek i Polaków muszą być ponad politycznymi podziałami. Dlatego zaszczepię się na koronawirusa wraz ze Stanisławem Karczewskim, by w ten sposób zachęcić naszych Rodaków do szczepień" - napisał na Twitterze prof. Grodzki.