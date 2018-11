Donald Tusk wydał krótkie oświadczenie ws. Rosji. Mocne słowa

"Potępiam użycie siły przez Rosjan w Morzu Azowskim. Władze rosyjskie muszą wydać ukraińskich marynarzy, statki i powstrzymać się od dalszych prowokacji" - oznajmił szef Rady Europejskiej Donald Tusk.

Wcześniej zaniepokojenie eskalacją napięcia między Ukrainą i Rosją wyraził m.in. minister spraw zagranicznych Niemiec Heiko Maas. Wezwał obie strony do natychmiastowej deeskalacji konfliktu.

Władze Ukrainy nie mają oficjalnych informacji o tym, co dzieje się z 23 członkami załóg tych jednostek. Rosyjski wywiad FSB tłumaczył postępowanie straży rzekomym naruszeniem przez Ukrainę rosyjskiej granicy.

Z powodu incydentu parlament Ukrainy może ogłosić stan wojenny. - Rosja nie może tak po prostu strzelać do naszych okrętów - podkreślił Poroszenko.

"Nie dajcie Polski wkręcić w nie naszą wojnę"

W sprawie konfliktu Ukraina-Rosja zaapelował do polskiego rządu poseł Marek Jakubiak. "Nie dajcie Polski wkręcić w nie naszą wojnę" - napisał na TT . - W interesie Polski jest wskazywanie, że Rosja to agresywny kraj; mówię, by ws. Ukrainy nie przekroczyć czerwonej cienkiej linii. Ukraińcy marzą, byśmy się zaangażowali w konflikt, ja nie widzę w tym żadnego interesu - tłumaczył w programie "Tłit".