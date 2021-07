Donald Tusk wraca. Borys Budka: na 110 procent

Platforma Obywatelska zbiera się sobotę na Radę Krajową. Przewodniczący partii zapowiedział, że podczas spotkania zaprezentuje "konkretny scenariusz". - Na razie przedstawiłem go prezydium, rozszerzonemu prezydium zarządu Platformy. Jutro przedstawiam go zarządowi Platformy. To mój autorski scenariusz w porozumieniu z przewodniczącym Tuskiem, włączający bardzo mocno Donalda Tuska do krajowej polityki. Myślę, że jutro dużo pozytywnych rzeczy się wydarzy - ogłosił Borys Budka.