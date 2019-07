Donald Tusk składa gratulacje nowej szefowej KE. I Europie

"Gratulacje dla Ursuli von der Leyen. Gratulacje dla Europy" - napisał na swoim profilu na Twitterze przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk. Tak skomentował jej wybór na stanowisko przewodniczącej Komisji Europejskiej.

Gratulacje złożył także Frans Timmermans, jeszcze do niedawna rozpatrywany jako kandydat na szefa KE. "Serdecznie gratuluję. Dzisiaj zdobyła Pani mandat demokratyczny Europarlamantu do tego, by zrealizować zielony i społeczny program, który zaprezentowała pani rano. Nie mogę się doczekać współpracy w nowej Komisji Europejskiej, by uczynić Europę sprawiedliwą i wolną" - napisał na swim profilu na Twitterze.