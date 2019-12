Donald Tusk ostrzega przed kolejnymi ruchami PiS

Według Donalda Tuska to tylko kwestia czasu, gdy PiS straci władzę. "Nie będzie rządzić za cztery lata" - powiedział. Stwierdził, że system zbudowany przez PiS zapadnie się "pod ciężarem łajdactwa, jakie nam fundują".



Stwierdził, że "ta władza najzwyczajniej w świecie boi się odpowiedzialności. Uważa, że "jest wiele ewidentnych powodów do pociągnięcia wielu funkcjonariuszy tej władzy do odpowiedzialności karnej i procesowej".

Podkreślił także, że jeśli ulica i zagranica pilnuje, by PiS nie za bardzo przekraczał granice, to jest wyłącznie w korzyścią dla Polski. Zadeklarował jednocześnie, że będzie robił wszystko, by te sprawy nie zostały zamiecione pod dywan. " Oni nie spoczną w wysiłkach, by rozwalić system do końca, bo wiedzą, że już stracili władzę" - powiedział.