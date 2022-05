Donald Tusk o Krystynie Pawłowicz. "Teoretycznie poważna pani"

Tusk przekonywał, że dzisiejsze bezpieczeństwo Polski jest wynikiem zakorzenienia we wspólnocie europejskiej, choć pojawiają się głosy, które to kwestionują. - Słowa i idee, ale szczególnie słowa, mają swoje znaczenie i konsekwencje. Jeśli ktoś dzisiaj mówi, że Bruksela to jest okupant, że Unia Europejska to jest problem, albo szmata, bo zdaje się, że mamy jakąś teoretycznie poważną panią w teoretycznie poważnym ciele prawnym, która powtarza nieustannie, że Unia Europejska to szmata i się modli każdego dnia, żebyśmy wystąpili z EU - mówił przewodniczący PO. - Możemy się dzisiaj śmiać z pani Krystyny. Wolałbym, żeby to było wyłącznie przedmiotem anegdot i śmiechu, ale tak naprawdę to mi nie jest do śmiechu, bo jest więcej takich ludzi, którzy takie słowa wypowiadają. I słowa czasami zamieniają się w fakty i czyny - dodał.