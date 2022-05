Czy da się skruszyć elektorat PiS? Najnowszy sondaż

Hołownia i PSL mogą sporo uszczknąć z elektoratu PiS

Według serwisu oko.press, gdyby doszło do przedwyborczego sojuszu partii Hołowni i PSL, miałby on istotną moc przyciągania, zwłaszcza, gdyby dołączyło do nich Porozumienie Jarosława Gowina. 3 proc. wyborców PiS wskazuje tę partię jako swój drugi wybór.