Donald Tusk o Jarosławie Kaczyńskim: należałoby mu dać klapsa

- Rządy PiS-u już się skończyły, jeśli mówimy o rządach dusz, o rządach nad emocjami i sprawnym rozwiązywaniu problemów - ocenił były premier i były szef Rady Europejskiej Donald Trump. - Rząd PiS abdykował - dodał.

- W jakimś sensie końcem epoki demokracji były słowa Trumpa 4 lata temu - stwierdził w programie "Jeden na jeden" w TVN 24 Donald Tusk. Tak odniósł się do wypowiedzi walczącego o reelekcję prezydenta USA Donalda Trumpa, który stwierdził, że wygrał wybory i wezwał do zakończenia liczenia głosów. - Ta retoryka wojenna towarzyszyła Trumpowi przez całą prezydenturę. Nikt nie powinien być zaskoczony jego zdumiewającymi wystąpieniami - dodał.

- Wielu obserwatorów ostrzegało amerykańską opinię publiczną, że Trump nie będzie skłonny oddać władzy, nawet jeśli przegra wybory - przypomniał były szef Rady Europejskiej.

W jego ocenie retoryka, którą stosuje Trump jest bardzo podobna do tej, której używa Jarosław Kaczyński. - To znana metoda - byliśmy w jakimś sensie jej świadkami również w Polsce - by przekonywać wyborców, że zwyciężyć może tylko prezydent Trump albo w Polsce PiS, a jeżeli będą inne wyniki, to znaczy, że ktoś je sfałszował - tłumaczył były premier.

W tej retoryce -jak ocenił Tusk - "prezydent Trump jest bardziej utalentowany i nowocześniejszy niż Jarosław Kaczyński". - Ale logika jest taka sama: wykopać głęboki rów, napuścić na siebie dwa wojujące plemiona i przekonywać przez media, propagandę, kłamstwo, że racja jest po naszej stronie - mówił były szef Rady Europejskiej.

- Donald Trump jednoznacznie krytykował Unię Europejską, porównywał ją do Chin, a nawet twierdził, że dla niego jest gorsza niż Chiny. Biden jest odwrotnością. Joe Biden jest bardzo proatlantycki, bardzo przywiązany do tradycyjnej więzi amerykańsko-europejskiej - mówił były premier pytany o to, co będzie oznaczała dla Polski, Europy i NATO zmiana na fotelu prezydenta w USA.

Prowadząca rozmowę przypomniała, że Joe Biden, w jednej ze swoich wypowiedzi porównał rządy w Polsce i na Węgrzech do dyktatury na Białorusi.

- Dobrze znam Joe Bidena, nawet się przyjaźnimy. Jego stosunek do Polski i Polaków jest bardzo pozytywny. To jego porównanie, to było prorównanie rządów, a nie krajów, a nie narodów. Można powiedzieć, że to porównanie jest przesadą. Ale nikt nie ma prawa powiedzieć, że Joe Biden źle życzy Polsce, bo jeśli ktoś jest krytyczny wobec rządów PiS-u, to dobrze życzy Polsce - ocenił Donald Tusk.

- Ewentualna prezydentura Bidena będzie dobra i dużo lepsza dla Polski niż Trumpa - zapewnił były premier.

Donald Tusk przyznał, że czasem używa niecenzuralnych słów, "jak każdy normalny człowiek". - Staram się powstrzymywać emocje. Wiem, do czego pani zmierza, do tej rewolucji językowej, jaka ma miejsce w Polsce - mówił Tusk. - To pokazuje ogrom emocji. Te emocje usprawiedliwiają ten nowy język - dodał.

Na początku lipca Donald Tusk na swoim profilu na Twitterze zaproponował Jarosławowi Kaczyńskiemu "długi spacer", podczas którego mogliby porozmawiać "o dawnych czasach". Prowadząca program "Jeden na jeden", przypomniała ten wpis i zapytała, jakich słów użyłby teraz Tusk.

- Gdybym nie był zdecydowanym przeciwnikiem kar cielesnych, to należałoby mu dać klapsa. Bo zachowuje się jak rozkapryszony, monstrualny, nieznośny bachor - stwierdził były premier.

Zdaniem Tuska takie zachowanie jest charakterystyczne dla wielu polityków prawicy. - Jest wielu takich polityków, którzy zachowują się jak rozkapryszone bachory w piaskownicy, okładają się łopatkami - mówił. Po kilku miesiącach opowiadania bajek okazuje się, że nie zrobiono zupełnie niczego

