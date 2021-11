Donald Tusk na urodzinach KOD. Lider PO o Kaczyńskim i "Królu Lwie"

Lider PO zwrócił się także do członków KOD z apelem. - Zwracam się tu i teraz do ludzi dobrej woli i nacisk narząd. To wy, wszędzie w Polsce, jesteście gwarancją na to, że nadejdzie lepszy dzień. Wierzę w to jeszcze bardziej, widząc was na tej sali - zaznaczył Tusk na urodzinach KOD.