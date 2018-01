Donald Tusk mówił o brexicie. Reakcja? "Goń się, Donek"

- Nasze serca są wciąż na was otwarte - mówił przewodniczący rady Europejskiej o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Jednak nie przekonał tymi słowami zwolenników brexitu. Padły mocne słowa.



Donald Tusk w czasie przemówienia w Parlamencie Europejskim mówił m.in. o brexicie. Podkreślił, że Unia potrzebuje "jasności co do wizji Wielkiej Brytanii". - Kiedy zostanie określona, dojdzie do spotkania liderów, którzy zdecydują, jak UE widzi przyszłe relacje z Wielką Brytanią - mówił przewodniczący Rady Europejskiej.