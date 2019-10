Donald Tusk kandydatem na prezydenta? Małgorzata Kidawa-Błońska komentuje

- Moim zdaniem marszałkiem-seniorem będzie Jarosław Kaczyński - powiedziała Małgorzata Kidawa-Błońska. Stwierdziła, że to brzmi dumnie: marszałek-senior Jarosław Kaczyński. Dodała także, że czeka na 2 grudnia, kiedy Donald Tuska ma ogłosić swoje plany polityczne.

- Bardzo jestem ciekawa tego, co powie Donald Tusk. Zapowiedział, że 2. grudnia powie o swoich dalszych działaniach, które podejmie. To jest dla mnie bardzo ważna informacja, co będzie robił - mówiła w porannej rozmowie Radia Zet Małgorzata Kidawa-Błońska. Na pytanie, czy jest jakaś wewnętrzna konkurencja między nimi, powiedziała, że na pewno nie będzie konkurować z Tuskiem. - Donald Tusk 2 grudnia ogłosi, czy kandyduje w tych wyborach, czy nie, i to zamknie sprawę - podsumowała.