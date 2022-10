Tego jeszcze nie było. Tak Tusk nazwał Obajtka

- To kolejny już dzień nauczyciela, który krzyczy o tym, co się dzieje z polską szkołą, o tym, co się dzieje z zawodem nauczyciela - mówił Donald Tusk na spotkaniu w Inowrocławiu. Dziękował także wszystkim nauczycielom za wybranie tego zawodu "za psie pieniądze". Zakpił też z prezesa Orlenu Daniela Obajtka, nazywając go "naftowym szejkiem".