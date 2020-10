Donald Trump zakażony koronawirusem Andrzej Duda zrobił test wcześniej

Po tym, jak prezydent USA Donald Trump i jego żona, ujawnili, że są zakażeni koronawirusem, zapytaliśmy w Pałacu Prezydenckim o procedury i zabezpieczenia, jakie stosuje sie w otoczeniu głowy państwa. Przy okazji wyszło na jaw, że prezydent Andrzej Duda kilka miesięcy temu miał przeprowadzany test na koronawirusa. Wynik był negatywny.

Przypomnijmy, Donald Trump i jego żona Melania poinformowali o zakażeniu koronawirusem na Twitterze. "Przejdziemy przez to razem" - napisał amerykański prezydent. Pierwsza para zostanie teraz poddana kwarantannie. Jak informuje prezydencki lekarz, Trumpowie czują się dobrze.

Z życzeniami szybkiego powrotu do zdrowia pospieszył prezydent Polski Andrzej Duda. r "Polska i USA przejdą przez trudy i odniosą sukces w walce z COVID-19" - podkreślił Duda.

Jak mówi Wirtualnej Polsce rzecznik prezydenta Błażej Spychalski, polski prezydent i urzędnicy Kancelarii rygorystycznie stosują się do zasad wyznaczonych przez sanitarne służby w walce z COVID-19.

- Od wybuchu epidemii wprowadziliśmy procedury związane z bezpieczeństwem wszystkich pracowników, a także zaproszonych gości. Część wejść do prezydenckich budynków jest zamknięta. Każdy, kto wchodzi do Pałacu Prezydenckiego ma mierzoną temperaturę. Nie ma możliwości wejścia z gorączką. Przy każdym z wejść są płyny do dezynfekcji rąk, dodatkowo umieściliśmy je w miejscach wyznaczonych przez specjalistów - mówi WP Błażej Spychalski.

Jak informuje, przez kilka miesięcy w Kancelarii Prezydenta była wprowadzona praca zdalna dla części urzędników. Obecnie urzędnicy powrócili do pracy w normalnym trybie.

- Jeśli istnieje podejrzenie zakażenia koronawirusem, to urzędnicy, tak jak zwykli pacjenci kierowani są do lekarza. Jeżeli lekarz, na podstawie badania, uzna, że niezbędne jest wykonanie testu, to jest on wówczas przeprowadzany. Wygląda to podobnie, jak u innych osób z podejrzeniem COVID-19. Każdy przypadek zarażenia koronawirusem w Kancelarii Prezydenta był zgłaszany służbom sanitarnym, które podejmowały dalsze decyzje. Takie osoby wysyłane były na rygorystyczną kwarantannę - twierdzi rzecznik prezydenta Polski.

Pytany, jak służby medyczne zachowałyby się wobec prezydenta, gdyby znalazł się w podobnej sytuacji jak Donald Trump wskazuje

- Gdyby jakiekolwiek objawy wskazywały na ewentualne zarażenie się koronawirusem przez prezydenta, tak jak każdy pacjent miałby określone zalecenia lekarskie. I do tych zaleceń by się stosował. Kwestia ewentualnego skierowania do szpitala jest w gestii lekarzy - mówi WP Błażej Spychalski.

I jak ujawnia, Andrzej Duda musiał kilka miesięcy temu przejść test na obecność COVID-19.

- Prezydent Polski, w okresie kiedy było zalecenie lekarskie, miał robiony test na koronawirusa. Wynik był negatywny - mówi WP rzecznik prezydenta.

Rzecznik nie ujawnia, kiedy i jakich okolicznościach, prezydent badał się na obecność koronawirusa. Nieoficjalnie było to w pierwszych miesiącach po pojawieniu się COVID-19 w Polsce.

Niestety, w piątek padł kolejny rekord zakażeń koronawirusem w Polsce. Dzienny przyrost zakażeń przekroczył 2 tysiące. Mamy 2292 nowych przypadków. "To jest dramatyczna liczba" - mówi WP dr Łukasz Durajski, konsultant WHO ds. szczepień.Od ponad tygodnia każdy dzień przynosi niepokojąco wysoką liczbę infekcji potwierdzonych u kolejnych osób. Coraz większa liczba chorych trafia też do szpitali.