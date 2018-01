Donald Trump sprzedał Norwegom nieistniejące samoloty

Prezydent USA przyzwyczaił już do licznych gaf w swoich przemówieniach. Tym razem do kuriozalnej pomyłki doszło podczas spotkania z premier Norwegii Erną Solberg. W wystąpieniu Donald Trump poinformował o sprzedaży Norwegom samolotów wojskowych F-52. Problem w tym, że ten samolot istnieje tylko w grze komputerowej.

Problem polega na tym, że myśliwiec F-52 istnieje tylko w wirtualnym świecie gry "Call of Duty: Advanced Warfare". Co zatem prezydent USA mógł mieć na myśli Raczej nie myśliwiec F-35 Lightning II, który Norwegia faktycznie zamówiła. Ten bowiem wymienił obok fikcyjnego F-52. Może chodziło mu o bombowiec B-52, jak zasugerował jeden z obrońców prezydenta na Twitterze? Nawet jeśli tak, to też nie ustrzegł się gafy, bo B-52 przestały być produkowane w latach 60.