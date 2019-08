Donald Trump przekłada wizytę w Polsce. Dobitne komentarze

Prezydent USA Donald Trump odwołał swoją wizytę w Polsce i nie będzie go 1 września na obchodach 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. "To prysznic zimnej wody dla PiS", "kolejna wizerunkowa kompromitacja PiSowskiego rządu", "Smutne to wszystko", "Trump ocenił, że PiS przegra wybory" - grzmią politycy opozycji i komentatorzy na Twitterze.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Donald Trump miał ogłosić wejście Polski do programu bezwizowego (PAP, Fot: michael reynolds)

Jako oficjalny powód przesunięcia wizyty Donalda Trumpa w Polsce podano fakt, że huragan Dorian uderzy w niedzielę we Florydę. Do Polski przyleci wiceprezydent Mike Pence.

Donald Trump o decyzji osobiście poinformował Andrzeja Dudę. Głowa państwa miała przyznać, że rozumie takie postanowienie.

Co na to politycy opozycji? Są zgoła innego zdania: "Floryda ważniejsza niż Polska. Trump ma inne, własne priorytety. Wizyta w Polsce na 80 rocznicę wybuchu Wojny ewidentnie nie jest jednym z nich. To prysznic zimnej wody dla PiS i ich złudzeń co do tego Prezydenta USA i smutna prawda dla nas wszystkich" - napisał były minister Jan Vincent Rostowski.

"A zlekceważenie PiS Trump’a nic nie kosztuje. PS. Trump ma wybory ZA 14 MIESIĘCY, więc to raczej 'szeroki pas' - nawet jak na niego! Co za żałosna wymówka" - dodał.

Zobacz także: Zamieszanie wokół zaproszenia dla Donalda Tuska. Jarosław Gowin zabrał głos

Głos w sprawie zabrała również szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer. "Wielka szkoda, że uroczystości w PL bez @realDonaldTrump. To dramatycznie osłabia bardzo skromną już reprezentację przywódców ze świata, na uroczystościach którymi @pisorgpl dzieli Polaków. Mało kto potrafi tak niszczyć nasze dziedzictwo historyczne (pamiętacie 100 lat PL?)" - napisała.

Po czym dodała: "A co z @EmmanuelMacron? Sama uczestniczyłam w rozmowach mających na celu organizację jego wizyty w PL. Bardzo chciał przyjechać. Ale @pisorgpl bał się, że w przeciwieństwie do @realDonaldTrump przypomni on o państwie prawa i demokracji. Smutne to wszystko".

"Jaki jest prawdziwy powód odwołania wizyty PDT - nie wiadomo. Ksiądz Tischner mówił "Są trzy prawdy: świento prawda, tys prawda i g...o prawda". Jedno jest pewne: kolejna wizerunkowa kompromitacja PiSowskiego rządu" - ocenił poseł PO Michał Szczerba.

Jak dodał, "tak po ludzku żal mu ministra Szczerskiego". "Z MSZ nie wyszło, z NATO nie wyszło, z Komisją Europejską nie wyszło i na koniec odwołana wizyta PDT. Jak się wali, to się wali" - kontynuuje. "Jest teraz niebezpieczeństwo, że PiS ogłosi stan nadzwyczajny i odwoła obchody" - kpi polityk.

W ocenie mecenasa Romana Giertycha, "Trump ocenił, że PiS przegra wybory". "I z kogo oni się tak śmieją?" - pyta, zamieszczając zdjecie Donalda Tuska z prezydentem USA.

Donald Trump przekłada wizytę. PiS go broni

Honoru PiS bronią politycy PiS. "Huragan skali Katriny zbliża się do Florydy.GDYBY Prezydent TRUMP był w czasie kataklizmu na naszych obchodach II WŚ w Polsce - PRZEGRAŁBY zbliżające się w USA wybory. Wizerunkowe samobójstwo. Tego, my w PL, NIE CHCEMY, a wiemy, że w USA też na D.Trumpa 'polują' jak u nas na Prezesa" - komentuje Krystyna Pawłowicz.

"CZEKAMY na Prezydenta Donalda TRUMPA w dogodnym dla niego i Ameryki czasie. W USA - America first! Polacy to rozumieją i podobnie o swej Ojczyźnie twierdzą - Interesy Polski i Polaków oraz dobre relacje z USA też są first!" - podkreśla posłanka.

"Który przywódca kraju zostawiłby własne państwo w obliczu możliwej klęski żywiołowej?" - pyta europoseł PiS Patryk Jaki. "Ale zrobiłem dziś 'screnów' - świadectw głupoty elitki 3RP. Zbieram poniżej kolejne" - komentuje, zamieszczając screeny nieprzychylnych wpisów polityków opozycji.

"Swoją drogą, gdyby DT przyleciał jednak do Polski, a w tym czasie huragan niszczyłby koleje ulice już widzę te tytuły w mediach 3RP: 'Nieodpowiedzialny DT zamiast ratować rodziny i dzieci wybrał foto z niedemokratycznym rządem PiS' #elitka3RP" - podsumowuje.

Jak pisaliśmy wcześniej, podczas wizyty 1 września Donald Trump chciał ogłosić wejście Polski do programu bezwizowego.