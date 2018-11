Donald Trump ogłosił projektantkę torebek ambasadorką RPA.

Donald Trump nominował projektantkę ekskluzywnych torebek, Lanę Marks ambasadorka RPA. Zdaniem ekspertów Lana nie ma żadnego doświadczenia w dyplomacji.

Lana Marks – relacja z księżną Dianą

Według informacji podanych przez CNN Lanę Marks łączyła bliska relacja z księżną Dianą. W tygodniu, w którym zmarła Diana przyjaciółki planowały pojechać nawet na 5-dniowe wakacje do Włoch. Wiadomo, że zarezerwowały już lot oraz hotel. Kobiety musiały jednak odwołać plany z powodu niespodziewanej śmierci ojca Lany, który miał atak serca. Nieszczęśliwy wypadek sprawił, że Lana Marks nigdy wcześniej nie zobaczyła Diany. Przypominamy, że w 20 rocznicę śmierci księżnej Diany, nowa ambasador RPA oznajmiła The Sun, iż nadal czuje ogromny był na myśl o tym, co spotkało przyjaciółkę. Zastanawia się również, jak potoczyłaby się sytuacja, gdyby nie odwołały planowanych wakacji.